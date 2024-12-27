Автобус с сотрудниками «Леноблводоканала» перевернулся под Тихвином

ДТП с участием служебного автобуса произошло поздно вечером 26 декабря на дороге Шугозеро — Тихвин в трех километрах от деревни Усть-Капша в Тихвинском районе Ленобласти.

По предварительным данным, водитель служебного автобуса ГАЗ не справился с управлением и транспорт перевернулся. В этот момент в автобусе было до 10 сотрудников ГУП «Леноблводоканал», они возвращалась с ремонтных работ. Как минимум двоих человек доставили в больницу.

Прокуратура Ленобласти уже начала проверку по факту ДТП.