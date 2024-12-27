Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, сообщили в Минобороны.

С 21 по 27 декабря ВС РФ нанесены массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА, в результате которых поражены: объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха производства, места хранения, подготовки к запуску ударных БПЛА и учебные центры операторов дронов. Также поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

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В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Лозовая, Загрызово в Харьковской области и Ивановка в ДНР.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Гигант и Островского в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Красное и Новый Труд в ДНР.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, управляемая ракета большой дальности «Нептун», две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 496 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.