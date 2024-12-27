В Госдуме призвали работодателей отпустить своих сотрудников 28 декабря с работы

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) призвал работодателей проявить лояльность и обеспечить сотрудникам возможность не выходить на работу или сократить рабочий день в субботу, 28 декабря.

«Конечно, здесь я надеюсь на добрую волю, призываю всех работодателей, где это можно, с учетом предпраздничного настроения, предпраздничных всех дел, с учетом того, что это високосный год, 366 дней в году, а не 365 дней в году, подойти очень лояльно, гибко, с пониманием, где можно – дать возможность людям вообще не выходить, где можно – короткий день, где можно – обеспечить удаленную занятость», – сказал Ярослав Нилов

Парламентарий напомнил, что суббота является полноценным рабочим днем по трудовому законодательству, так как выходной перенесли на 30 декабря.

«С учетом всех обстоятельств, с учетом того, что у нас достаточно высокая тревожность в обществе, очень позитивно было бы воспринято нашими работниками, если бы работодатель проявил такой жест доброй воли, к чему я всех работодателей и призываю», – добавил Ярослав Нилов