Авито Работа: дефицит кадров в Ленобласти по итогам года вырос на 36%

Аналитики «Авито Работы» подвели итоги уходящего 2024 года и назвали регионы, где работодатели активнее всего искали сотрудников в сфере строительства. Самый большой прирост вакансий в строительной сфере зафиксирован в Приморье – в период с января по ноябрь текущего года спрос здесь вырос на 58%.

В Ленинградской области наибольший рост вакансий зафиксирован среди арматурщиков (+238%), мебельщиков (+112%) и монолитчиков (+100%). В целом спрос на работников в строительной сфере в регионе увеличился на 35%.

Средняя зарплата в регионе для специалистов этой отрасли составляет около 93 944 рублей в месяц при полной занятости.

«По итогам 2024 года сфера строительства стала одной из самых динамично развивающихся отраслей с достойными зарплатными предложениями для соискателей. В регионах, где происходит реализация инфраструктурных проектов, спрос на специалистов в этой сфере значительно увеличивается. Однако можно ожидать, что в ближайшие годы дефицит кадров, характеризующий строительную отрасль, станет менее острым – хотя рост числа вакансий продолжится, его темпы станут более стабильными. Этот прогноз связан с общим охлаждением экономики, сокращением числа инвестиционных проектов и замедлением темпа расширения бизнеса, который был особенно высоким в последние годы», – рассказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов