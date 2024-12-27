В Москве уничтожили членов исламистской ячейки, готовивших теракт

ФСБ предотвратила теракт возле отдела полиции в Москве, который готовили уроженцы Центральной Азии, члены ячейки запрещенной в России международной террористической организации.

Как сообщили в ЦОС ФСБ России, они собирались взорвать возле участка автомобиль с наполненными газом баллонами. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем.

Возбуждено уголовное дело.