В Москве уничтожили членов исламистской ячейки, готовивших теракт

ФСБ предотвратила теракт возле отдела полиции в Москве, который готовили уроженцы Центральной Азии, члены ячейки запрещенной в России международной террористической организации.
Как сообщили в ЦОС ФСБ России, они собирались взорвать возле участка автомобиль с наполненными газом баллонами. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем.
Возбуждено уголовное дело.
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