Останки человека и собаки найдены на пепелище под Выборгом

Утром 27 декабря в экстренные службы Ленобласти поступило сообщение о пожаре в садоводстве «Полет» в Выборгском районе Ленобласти.

По данным ГКУ «Леноблпожспас», на Садовой улице горели дом площадью 48 квадратных метров и сарай на 20 квадратных метрах. Через полтора часа спасатели 107-й пожарной части Выборгского отряда ликвидировали возгорание.

На пепелище были обнаружены останки человека и собаки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.