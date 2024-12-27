Останки человека и собаки найдены на пепелище под Выборгом

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Утром 27 декабря в экстренные службы Ленобласти поступило сообщение о пожаре в садоводстве «Полет» в Выборгском районе Ленобласти.

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Фото: ГКУ «Леноблпожспас»

По данным ГКУ «Леноблпожспас», на Садовой улице горели дом площадью 48 квадратных метров и сарай на 20 квадратных метрах. Через полтора часа спасатели 107-й пожарной части Выборгского отряда ликвидировали возгорание.

На пепелище были обнаружены останки человека и собаки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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26.12.2024 148
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