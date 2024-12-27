Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП по Выборгом

Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 27 декабря, на 33 км автодороги «Огоньки — Стрельцово – Толоконниково» в Выборгском районе Ленобласти.
Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 40-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Trajet под управлением 55-летнего водителя.
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
От полученных травм водитель легковушки скончался на месте ДТП. Проводится проверка.
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