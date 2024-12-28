На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 28 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 57, 77-80, 84, 91 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт на ПЧ;

км 23 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт на ПЧ.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 673 (транспортная развязка) ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой):

км 148 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформации а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 134-142 подъезд к г. Выборгу №1 км 0-6, подъезд к г. Выборгу №2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления (реверсивное движение) с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 169-170 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта механизированным способом.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 46-48 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора и посторонних предметов с элементов дорожного покрытия.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – ппр «Борисоглебск»):