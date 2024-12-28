Стали известны самые популярные и редкие имена новорожденных в Ленобласти в 2024 году

В Ленинградской области в 2024 году самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил, Александр и Артем среди мальчиков, а также София, Ева и Василиса среди девочек.

Как сообщили в управлении ЗАГС региона, некоторые дети получили редкие имена. Среди мальчиков зарегистрированы Аристарх, Иннокентий и Савва, а среди девочек – Златослава, Забава и Марфа, преимущественно славянские.

В уходящем году в Ленинградской области заключили более 7000 браков. Наиболее популярными датами для свадеб стали 9 августа и 24 число каждого месяца, особенно 24 июля, 24 августа и 24 сентября.