Стали известны самые популярные и редкие имена новорожденных в Ленобласти в 2024 году

В Ленинградской области в 2024 году самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил, Александр и Артем среди мальчиков, а также София, Ева и Василиса среди девочек.
Как сообщили в управлении ЗАГС региона, некоторые дети получили редкие имена. Среди мальчиков зарегистрированы Аристарх, Иннокентий и Савва, а среди девочек – Златослава, Забава и Марфа, преимущественно славянские.
В уходящем году в Ленинградской области заключили более 7000 браков. Наиболее популярными датами для свадеб стали 9 августа и 24 число каждого месяца, особенно 24 июля, 24 августа и 24 сентября.
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