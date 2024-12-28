Водителя из Ленобласти задержали с килограммом наркотиков в Петербурге

Возле железнодорожной станции Боровая в Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции задержали 33-летнего жителя Ленинградской области с наркотиками.

Автомобиль мужчины остановили для проверки. При досмотре под водительским сидением оперативники обнаружили пакет с наркотическим веществом.

Экспертиза установила, что задержанный перевозил около килограмма порошка. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.