Водителя из Ленобласти задержали с килограммом наркотиков в Петербурге

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Возле железнодорожной станции Боровая в Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции задержали 33-летнего жителя Ленинградской области с наркотиками.

Автомобиль мужчины остановили для проверки. При досмотре под водительским сидением оперативники обнаружили пакет с наркотическим веществом.

Экспертиза установила, что задержанный перевозил около килограмма порошка. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

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26.12.2022 3695
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