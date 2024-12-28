Водителя из Ленобласти задержали с килограммом наркотиков в Петербурге

Возле железнодорожной станции Боровая в Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции задержали 33-летнего жителя Ленинградской области с наркотиками.
Автомобиль мужчины остановили для проверки. При досмотре под водительским сидением оперативники обнаружили пакет с наркотическим веществом.
Экспертиза установила, что задержанный перевозил около килограмма порошка. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 24 декабря около 17:00 при выходе из парадной дома на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге была задержана 31-летняя...
26.12.2022 3695