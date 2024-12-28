Вильфанд рассказал, какая погода будет в январе

Глава Гидрометцентра Вильфанд рассказал, какой январь ждет Россию.

В европейской части России температура в январе будет около или выше нормы.

На Дальнем Востоке термометры покажут цифры ниже нормы для первого месяца года. Антициклон принесет в регионы той части страны «азиатскую, сибирскую зиму», пишет РИА Новости.

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Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что 31 декабря в Петербурге и Ленобласти ожидается до 4 градусов мороза, а ночью может пойти снег.