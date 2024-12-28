Сергей Перминов: нельзя не отметить вклад «Единой России» в регулирование трудовых отношений и контроль различных направлений

В мероприятиях партпроекта «Моя карьера» с «Единой Россией» в 2024 году приняли участие 2,3 миллиона человек. Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, насколько эта программа сегодня востребована, на каких темах делается акцент, как оказывается поддержка, и есть ли уже обратная связь.

«Объемы участия граждан в партпроекте говорят о востребованности, а сотни тысяч трудоустроенных среди обратившихся – о результативности. Партия постоянно действует по вопросам защиты прав и интересов граждан, уделяет особое внимание профориентации и трудоустройству участников СВО и членов их семей, работает над совершенствованием нормативной базы, способствуя выполнению задач, формулируемых президентом», – рассказал Сергей Перминов

Сенатор подчеркнул, что нельзя не отметить вклад «Единой России» как в регулирование трудовых отношений, так и в контроль различных направлений. Благодаря широчайшему, буквально повсеместному охвату, есть четкая картина запросов, актуальных на местах. Ее системно анализируют и выходят с предложениями. Они учтены и в Народной программе, и в новом нацпроекте «Кадры».

«Занятость в стране сегодня высокая, но определенные тенденции рынка труда требуют внимания с тем, чтобы не допускать перекосов, представляющих риски для долговременных интересов экономики и социума. В том числе, целью является выстраивание единой справедливой системы оплаты труда в бюджетной сфере, как и регулирование платформенной занятости», – резюмировал Сергей Перминов