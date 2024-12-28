Специалисты ФКУ Упрдор «Северо-Запад» полностью завершили программу работ 2024 года — в Ленобласти и Петербурге введено в эксплуатацию 222 км федеральных дорог и 527 погонных метров искусственных сооружений после ремонта, строительства и реконструкции.

В частности, с опережением введено 24 км реконструированной трассы А-181 «Скандинавия». Самым протяженным участком ремонта в этом году стал отрезок трассы А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» от Хвалово до Чемихино в Тихвинском и Волховском районах, обновлено почти 40 км дороги.

По итогам года в Ленобласти введено в эксплуатацию пять мостов, три из них на трассе А-215. Эта переправы через Яндебу, Кузру и Святуху, а также через ручьи Глубокий и Городецкий в составе трассы Р-23. Также в 2024 году приведен в нормативное техническое состояние путепровод через железную дорогу Лосево – Каменногорск на 75-м км федеральной трассы А-121 «Сортавала».