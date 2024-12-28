Опрос показал, какое экономическое событие россияне считают главным в 2024 году

Больше всего россиян беспокоит ситуация с ростом цен.

Согласно опросу, проведенному порталом «Финансы Mail», почти половина россиян (47%) назвали инфляцию самым значимым событием в российской экономике в 2024 году. Результаты приводит «Газета.Ru».

На втором месте по значимости оказались изменения ключевой ставки Центрального банка, которые отметили около 25% респондентов.

Динамика валютных курсов, в частности ослабление рубля, беспокоила более 6% участников опроса. Еще 6% затруднились с ответом. Около 3% респондентов выбрали такие варианты, как «перегрев экономики и рост зарплат», «изменения на рынке ипотеки» и «изменения налоговой системы».

Запуск программы долгосрочных сбережений отметили 2% опрошенных, а принятие закона о майнинге в России – 1%.