Маркетплейсы в России обяжут подтверждать качество товаров

Продавцы будут обязаны размещать сертификаты соответствия на продаваемые ими товары.

В России маркетплейсы будут обязаны подтверждать качество товаров и размещать сертификаты соответствия на них. Соответствующий документ, вносящий поправки в Закон о защите прав потребителей, был опубликован 28 декабря на портале правовой информации.

Согласно новым правилам, если для товара не требуется подтверждение соответствия, маркетплейс предоставит продавцу возможность добавить в описание товара информацию о его освобождении от этой процедуры.

Исключением станут товары, бывшие в употреблении, а также те, качество которых можно подтвердить при помощи сертификата в момент сделки.