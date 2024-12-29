Маркетплейсы в России обяжут подтверждать качество товаров

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Продавцы будут обязаны размещать сертификаты соответствия на продаваемые ими товары.

В России маркетплейсы будут обязаны подтверждать качество товаров и размещать сертификаты соответствия на них. Соответствующий документ, вносящий поправки в Закон о защите прав потребителей, был опубликован 28 декабря на портале правовой информации.

Согласно новым правилам, если для товара не требуется подтверждение соответствия, маркетплейс предоставит продавцу возможность добавить в описание товара информацию о его освобождении от этой процедуры.

Исключением станут товары, бывшие в употреблении, а также те, качество которых можно подтвердить при помощи сертификата в момент сделки.

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