Опубликован график рейдов ГАИ на дорогах Петербурга и Ленобласти в январе

Особое внимание сотрудники ведомства будут уделять проверкам водителей в новогодние праздники.

Опубликован график рейдов Госавтоинспекции на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области на январь 2025 года:

«Нетрезвый водитель»: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 и 31 января.

«Ремень безопасности», «Детское кресло»: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22 и 29 января.

«Пешеходный переход»: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 и 28 января.

«Встречная полоса»: 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 и 30 января.

«Чистый номер», «Зимняя резина»: с 1 по 31 января.

«Такси»: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 января.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными в период новогодних праздников.