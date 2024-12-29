В Ленобласти рабочий поджег офис компании в качестве мести за увольнение

Мужчина неофициально подрабатывал на стройплощадке и злоупотреблял алкоголем. В итоге владельцу фирмы это надоело, и он решил распрощаться с подчиненным. Как итог — убытки на более чем 300 тысяч рублей.

В Кингисеппском районе Ленобласти задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в поджоге модульного двухэтажного здания, принадлежащего одной из местных фирм. По оценке владельца, ущерб составил более 300 тысяч рублей.

По данным 78.ru, мужчина работал на предприятии неофициально, выполняя подсобные работы. Однако из-за вредной привычки руководство приняло решение прекратить сотрудничество. Местный житель при этом не хотел уходить и просился обратно, но получил отказ. После этого он, предположительно, и совершил поджог в качестве мести.

На месте ЧП позже полиция обнаружила бутылку со средством для розжига. Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении чужого имущества.