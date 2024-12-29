Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Ленобласти 30 декабря

Порывы ветра в регионе местами достигнут 23 м/с.
В понедельник, 30 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег, осадки прогнозируются также утром и днем.
Днем местами налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с. Температура воздуха в течение суток 0…+5 гр. Атмосферное давление будет понижаться, — передает МЧС.
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