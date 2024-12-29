«АвтоВАЗ» предупредил о повышении цен в январе

Концерн пообещал сохранить цены до середины января. Затем последует подорожание.
Текущие цены на автомобили LADA останутся неизменными до 14 января 2025 года, после чего последует повышение стоимости ряда моделей, предупредили в «АвтоВАЗ».
В компании при этом подчеркнули, что средний процент корректировки цен будет ниже значений накопленной инфляции.
В течение подходящего к концу 2024 года концерн дважды индексировал цены на свои автомобили. При этом стоимость наиболее доступных базовых комплектаций LADA оставались без изменений с ноября 2023 года.
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