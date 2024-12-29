«АвтоВАЗ» предупредил о повышении цен в январе

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Концерн пообещал сохранить цены до середины января. Затем последует подорожание.

Текущие цены на автомобили LADA останутся неизменными до 14 января 2025 года,  после чего последует повышение стоимости ряда моделей, предупредили в «АвтоВАЗ».

В компании при этом подчеркнули, что средний процент корректировки цен будет ниже значений накопленной инфляции.

В течение подходящего к концу 2024 года концерн дважды индексировал цены на свои автомобили. При этом стоимость наиболее доступных базовых комплектаций LADA оставались без изменений с ноября 2023 года.

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