На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 30 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 30 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 23 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ;
- км 57, 77-80, 84, 91 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ;
- км 184 (мост через р. Оять) ограничение скорости движения в оба направления до 20:00 31 декабря 2024 г., ликвидация деформаций а/б покрытия.
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26.12.2024 410
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 673 (транспортная развязка) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
- км 654 ограничение скорости движения в направлении г.МСК с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 130,147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена знаков;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 134-149 подъезд к г. Выборгу №1 км 0-5, подъезд к г. Выборгу №2 км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления (реверсивное движение) с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- подъезд к Выборгу №1, №2 ограничение скорости движения в оба направления (реверсивное движение) с 08:00 до 19:00, уборка и вывоз снега.
А-181 «Скандинавия»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта механизированным способом.
А-181 « Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора, очистка автобусных остановок и площадок отдыха от снега;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена знаков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков от снега;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора и посторонних предметов с элементов дорожного покрытия;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков.