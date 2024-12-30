На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 30 декабря

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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 30 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

ограничено
Фото: Baltphoto.ru

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 23 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ;
  • км 57, 77-80, 84, 91 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ;
  • км 184 (мост через р. Оять) ограничение скорости движения в оба направления до 20:00 31 декабря 2024 г., ликвидация деформаций а/б покрытия.
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М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 673 (транспортная развязка) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
  • км 654 ограничение скорости движения в направлении г.МСК с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
  • км 130,147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ.

А-114 «Вологда»:

  • км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена знаков;
  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 134-149 подъезд к г. Выборгу №1 км 0-5, подъезд к г. Выборгу №2 км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления (реверсивное движение) с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • подъезд к Выборгу №1, №2 ограничение скорости движения в оба направления (реверсивное движение) с 08:00 до 19:00, уборка и вывоз снега.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта механизированным способом.

А-181 « Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора, очистка автобусных остановок и площадок отдыха от снега;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена знаков;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков от снега;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора и посторонних предметов с элементов дорожного покрытия;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков.
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