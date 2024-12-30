Латвия подготовила более 1000 БПЛА для украинской армии

Латвия передаст Украине более 1000 боевых беспилотников различных типов, сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс.
«Вместе с латвийскими производителями беспилотников мы продолжаем поддерживать Украину. Подготовлена партия, состоящая из более 1000 боевых беспилотников разных типов», — написал Спрудс.
Министр также сообщил, что Латвия в 2025 году выделит ещё €20 млн на закупку дронов для Киева.
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