Сильная магнитная буря обрушится на Землю в новогоднюю ночь

В последний день года Землю накроет магнитная буря класса G2 – К-индекс приблизится к 6 баллам из 10.

1 января на самочувствие метеозависимых людей также повлияют колебания магнитосферы: показатель возмущений вновь достигнет 5 баллов, что классифицируют как бурю класса G1.

Кстати, из-за вспышек на Солнце есть шансы насладится красотой полярных сияний. Вероятность их появления на широтах Петербурга составляет 50%, а на широтах Москвы — 20%.