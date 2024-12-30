Как выбрать вкусный и спелый ананас к новогоднему столу

Специалисты петербургского Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать ананас для новогоднего стола.

Прежде всего, нужно обратить внимание на цвет шкурки, которая должна быть желтой или оранжевой без темных пятен. Аромат спелого ананаса приятный и сладкий. Листья на верхушке не должны быть высохшими или увядшими, а сам плод должен быть не слишком мягким и без признаков гнили.

Если ананас кажется недостаточно зрелым, не стоит переживать: он дозреет при комнатной температуре, и через несколько дней станет готовым к употреблению.

Хранить спелый фрукт нужно в холодильнике, в закрытой посуде не более трех дней.