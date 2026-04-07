Главная / Новости / В Петербурге и еще 24 регионах России задержали более 200 участников ОПГ

В Петербурге и еще 24 регионах России задержали более 200 участников ОПГ

МВД России раскрыло масштабную сеть, занимавшуюся предоставлением в налоговые органы поддельных документов. Подозреваемые — более 200 человек.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173.3 УК РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, подозреваемые действовали в составе организованной группы в 25 регионах страны, включая Башкортостан, Татарстан, Краснодарский и Пермский края, Москву и Петербург. Они изготавливали и предоставляли в налоговые органы подложные счета-фактуры и налоговые декларации. Для координации своей деятельности участники ОПГ использовали Telegram-каналы, Telegram-ботов и интернет.

За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере 2–3% от суммы продажи, указанной в поддельных документах. Их клиентами были сотни коммерческих компаний, которые уклонялись от уплаты налогов.

Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

