МВД России раскрыло масштабную сеть, занимавшуюся предоставлением в налоговые органы поддельных документов. Подозреваемые — более 200 человек.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173.3 УК РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, подозреваемые действовали в составе организованной группы в 25 регионах страны, включая Башкортостан, Татарстан, Краснодарский и Пермский края, Москву и Петербург. Они изготавливали и предоставляли в налоговые органы подложные счета-фактуры и налоговые декларации. Для координации своей деятельности участники ОПГ использовали Telegram-каналы, Telegram-ботов и интернет.

За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере 2–3% от суммы продажи, указанной в поддельных документах. Их клиентами были сотни коммерческих компаний, которые уклонялись от уплаты налогов.