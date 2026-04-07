Беглов: все остановленные в Петербурге автозаводы ушедших компаний перезапустят в 2026 году

Новости Экономика

Беглов: все остановленные в Петербурге автозаводы ушедших компаний перезапустят в 2026 году

Все оставленные иностранными автокомпаниями предприятия будут запущены до конца текущего года, заявил глава Северной столицы.

В 2026 году все петербургские автозаводы покинувших Россию брендов возобновят работу. Об этом РИА Новости заявил губернатор города Александр Беглов. 

«В 2026 году будут перезапущены все автозаводы, ранее оставленные иностранными компаниями, площадка бывшего завода Toyota в Шушарах – не исключение», — заявил глава города.

Беглов также напомнил, что в городе уже перезапущены два бывших завода Nissan и Hyundai.

Вам будет интересно
"АвтоВАЗ" собирается ввести подписку на свои модели
Россиянам станет доступна аренда автомобиля в формате подписки уже в ближайшие месяцы. Российская компания АвтоВАЗ рассматривает введение подписки н...
27.03.2026
321

Новости Социум

Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

Вам будет интересно
Жители Ленобласти выбрали самые милые снимки будущих мам
В Ленинградской традиционно ко Дню беременных подведены итоги фотоконкурса «В ожидании чуда». Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба...
07.04.2026
126

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

В Ленинградской области началась активная уборка дорог
В Ленинградской области началась активная уборка дорог

12:10 06.04.2026

