Все оставленные иностранными автокомпаниями предприятия будут запущены до конца текущего года, заявил глава Северной столицы.

В 2026 году все петербургские автозаводы покинувших Россию брендов возобновят работу. Об этом РИА Новости заявил губернатор города Александр Беглов.

«В 2026 году будут перезапущены все автозаводы, ранее оставленные иностранными компаниями, площадка бывшего завода Toyota в Шушарах – не исключение», — заявил глава города.

Беглов также напомнил, что в городе уже перезапущены два бывших завода Nissan и Hyundai.