Две женщины отправились на сапе в Финский залив и пропали. Позже было обнаружено тело одной из них.

В бухте Батарейной в акватории Финского залива спасатели нашли тело пропавшей накануне женщины, отправившейся поплавать на сапе. Об этом сообщает МЧС по Ленинградской области.

«В непогоду две женщины без спасательных жилетов находились на сапе и не вернулись на берег. Дежурной сменой СЗ РПСО ПСП «Красная горка» обнаружено тело одной из женщин», — говорится в сообщении.

Поиски второй пропавшей женщины продолжаются.

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