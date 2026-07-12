Две женщины отправились на сапе в Финский залив и пропали. Позже было обнаружено тело одной из них.
В бухте Батарейной в акватории Финского залива спасатели нашли тело пропавшей накануне женщины, отправившейся поплавать на сапе. Об этом сообщает МЧС по Ленинградской области.
«В непогоду две женщины без спасательных жилетов находились на сапе и не вернулись на берег. Дежурной сменой СЗ РПСО ПСП «Красная горка» обнаружено тело одной из женщин», — говорится в сообщении.
Поиски второй пропавшей женщины продолжаются.
Фото на миниатюре: magnific