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Новости Происшествия

Женщина погибла в Финском заливе после заплыва на сапе: еще один человек пропал

Две женщины отправились на сапе в Финский залив и пропали. Позже было обнаружено тело одной из них.

В бухте Батарейной в акватории Финского залива спасатели нашли тело пропавшей накануне женщины, отправившейся поплавать на сапе. Об этом сообщает МЧС по Ленинградской области. 

«В непогоду две женщины без спасательных жилетов находились на сапе и не вернулись на берег.  Дежурной сменой СЗ РПСО ПСП «Красная горка» обнаружено тело одной из женщин», — говорится в сообщении.

Поиски второй пропавшей женщины продолжаются.

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финский залив утонули ГУ МЧС по Ленинградской области
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Скорая помощь в России начнет работать по новым стандартам

С 1 сентября начнут действовать новые правила работы фельдшеров.

С 1 сентября в России начинает действовать обновленный профессиональный стандарт для сотрудников скорой медицинской помощи, который расширяет полномочия врачей при работе в экстренных ситуациях. Об этом рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Так, медики получат право оказывать полноценную помощь не только в стационарах, но и непосредственно на местах происшествий, включая ЧП за пределами медицинских организаций. Также сотрудники скорой помощи смогут самостоятельно принимать сложные решения, проводить комплексную оценку состояния пострадавших и определять дальнейшую тактику лечения. При этом врачи будут направлять пациентов в профильные учреждения, строго опираясь на актуальные клинические рекомендации. 

«По сути, речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня», — добавил Ян Власов.

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