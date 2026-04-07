Сезон добычи корюшки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стартует с середины апреля. В этом году предприятиям агломерации разрешили добыть почти две тысячи тонн рыбы, рассказал замруководителя Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Виктор Игнатьев на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Так, в Ладожском озере и его притоках объем добычи составит немногим более 1,2 тыс. тонн, в Финском заливе разрешено выловить 797 тонн.

На текущий момент ведомство уже выдало 663 разрешения на ведение промысловой деятельности. Из общего числа участников 193 организации представляют непосредственно Петербург и Ленобласть. Распределение по акваториям выглядит следующим образом: в Финском заливе право на вылов получили 85 компаний, на территории Ладожского озера, в границах 47-го региона — 62 организации.

Игнатьев также подчеркнул, что правила рыболовства в новом сезоне не изменятся.

«Хотели бы, чтобы рыбаки-любители соблюдали действующие правила рыболовства, по части любительского рыболовства — 10 кг корюшки на человека в сутки», — добавил представитель Росрыболовства.