В Петербурге и Ленобласти утвердили квоты на вылов корюшки в 2026 году

Всего в агломерации за сезон планируется выловить порядка двух тонн рыбы.

Фото: Фото: Александр Дрозденко/ ВК

Сезон добычи корюшки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стартует с середины апреля. В этом году предприятиям агломерации разрешили добыть почти две тысячи тонн рыбы, рассказал  замруководителя Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Виктор Игнатьев на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Так, в Ладожском озере и его притоках объем добычи составит немногим более 1,2 тыс. тонн, в Финском заливе разрешено выловить 797 тонн.

На текущий момент ведомство уже выдало 663 разрешения на ведение промысловой деятельности. Из общего числа участников 193 организации представляют непосредственно Петербург и Ленобласть. Распределение по акваториям выглядит следующим образом: в Финском заливе право на вылов получили 85 компаний, на территории Ладожского озера, в границах 47-го региона — 62 организации.

Игнатьев также подчеркнул, что правила рыболовства в новом сезоне не изменятся. 

«Хотели бы, чтобы рыбаки-любители соблюдали действующие правила рыболовства, по части любительского рыболовства — 10 кг корюшки на человека в сутки», — добавил представитель Росрыболовства.

Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

