В Ленинградской области займутся архитектурным обликом небольших промышленных и складских объектов. Предложение Комитета градостроительной политики поддержал глава региона Александр Дрозденко.

Речь идет о зданиях, площадь которых не превышает 1500 квадратных метров. Предлагается разработать единые требования к фасадам, цвету и общему виду таких объектов. Как отметил Александр Дрозденко, это позволит избежать «пестрого разнобоя» в промышленных зонах и вдоль трасс.

«Поручил выстроить эту работу так, чтобы новые правила не стали еще одной преградой для малого бизнеса. Согласование должно оставаться простым и понятным для предпринимателей, без избыточных требований», — заявил губернатор.