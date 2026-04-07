Промышленные и складские объекты в Ленобласти хотят привести к единому стилю

Новости Социум

Промышленные и складские объекты в Ленобласти хотят привести к единому стилю

Губернатор региона поддержал идею ввести архитектурные стандарты для небольших промышленных и складских объектов.

Фото: Комитет градостроительной политики Ленобласти

В Ленинградской области займутся архитектурным обликом небольших промышленных и складских объектов. Предложение Комитета градостроительной политики поддержал глава региона Александр Дрозденко.

Речь идет о зданиях, площадь которых не превышает 1500 квадратных метров. Предлагается разработать единые требования к фасадам, цвету и общему виду таких объектов. Как отметил Александр Дрозденко, это позволит избежать «пестрого разнобоя» в промышленных зонах и вдоль трасс.

«Поручил выстроить эту работу так, чтобы новые правила не стали еще одной преградой для малого бизнеса. Согласование должно оставаться простым и понятным для предпринимателей, без избыточных требований», — заявил губернатор.

Ленобласть Александр Дрозденко Склады в Ленобласти
Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

Эрмитаж День космонавтики

