weather 2.8°
$ 78.75
91.03

Главная / Новости / В Ленобласти проверят перевозчиков после жалоб родителей на высадку детей

В Ленобласти проверят перевозчиков после жалоб родителей на высадку детей

В комитете по транспорту региона фиксируют жалобы на недобросовестных перевозчиков, высаживающих детей.

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

Ространснадзор и Комитет по транспорту Ленинградской области проведет проверки после жалоб родителей на перевозчиков, высаживающих детей. Об этом сообщает пресс-служба администрация региона.

«В комитет поступают обращения от родителей: водители и кондукторы высаживают детей из автобусов, если те не могут оплатить проезд – по причине сломавшегося валидатора, отсутствия льготного билета или денег», — указано в сообщении.

Перевозчикам также поручено провести инструктаж с водителями и кондукторами, провести внутренние проверки по каждой жалобе и неукоснительно соблюдать законодательство в сфере пассажирских перевозок.

Отметим, высадка детей до 16 лет из общественного транспорта является нарушением федерального закона. Это касается и тех случаев, когда ребенок не может оплатить проезд. 

Теги

высадка Ленобласть проверки
Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

В Ленинградской области началась активная уборка дорог
В Ленинградской области началась активная уборка дорог

12:10 06.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться