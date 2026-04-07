В комитете по транспорту региона фиксируют жалобы на недобросовестных перевозчиков, высаживающих детей.

Ространснадзор и Комитет по транспорту Ленинградской области проведет проверки после жалоб родителей на перевозчиков, высаживающих детей. Об этом сообщает пресс-служба администрация региона.

«В комитет поступают обращения от родителей: водители и кондукторы высаживают детей из автобусов, если те не могут оплатить проезд – по причине сломавшегося валидатора, отсутствия льготного билета или денег», — указано в сообщении.

Перевозчикам также поручено провести инструктаж с водителями и кондукторами, провести внутренние проверки по каждой жалобе и неукоснительно соблюдать законодательство в сфере пассажирских перевозок.

Отметим, высадка детей до 16 лет из общественного транспорта является нарушением федерального закона. Это касается и тех случаев, когда ребенок не может оплатить проезд.