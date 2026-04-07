От действий ныне осужденного пострадали почти 200 человек.

Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес приговор бенефициару ООО «Строительная компания «ПромСервис». Мужчина обвинялся в мошенничестве почти на полмиллиарда рублей, взятых у дольщиков.

По версии следствия, с августа 2014 по февраль 2021 года ныне осужденный привлекал денежные средства граждан и юрлиц, предлагая приобрести квартиры в жилом комплексе на территории Всеволожского района. При этом завершать строительство бенефициар не планировал.

В результате мошеннических действий 198 дольщиков потеряли свыше 494 млн рублей.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание на срок 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — передает Генпрокуратура.

Сейчас строительство проблемных домов осуществляется другим застройщиком. С потерпевшими заключены соответствующие соглашения.