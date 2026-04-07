В Подпорожском районе Ленинградской области простились с военнослужащим Иваном Самбрицким, погибшим в зоне специальной военной операции.

Иван Михайлович родом из поселка Вознесенье. В 1999 году он получил полное среднее образование, а в 2000-м был призван в армию. В период воинской службы ленинградец участвовал в военных действиях на территории Республики Чечня. Был отмечен государственными знаками «За службу на Кавказе» и «За отличие в службе».

В июне 2023 года Иван Самбрицкий заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, искренне выражаем глубокие соболезнования родным, близким Ивана Михайловича. Светлая память о защитнике Родины, с честью и мужеством выполнившего свой воинский долг, навсегда останется в наших сердцах!», — выразили соболезнования в администрации Подпорожского района.

Покоиться военнослужащий будет на гражданском кладбище в поселке Важины.

