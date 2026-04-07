Бойца СВО из Подпорожского района проводили в последний путь

Иван Самбрицкий погиб при выполнении боевых задач.

Фото: Администрация Подпорожского района/ ВК

В Подпорожском районе Ленинградской области простились с военнослужащим Иваном Самбрицким, погибшим в зоне специальной военной операции. 

Иван Михайлович родом из поселка Вознесенье. В 1999 году он получил полное среднее образование, а в 2000-м был призван в армию. В период воинской службы ленинградец участвовал в военных действиях на территории Республики Чечня. Был отмечен государственными знаками «За службу на Кавказе» и «За отличие в службе».

В июне 2023 года Иван Самбрицкий заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, искренне выражаем глубокие соболезнования родным, близким Ивана Михайловича. Светлая память о защитнике Родины, с честью и мужеством выполнившего свой воинский долг, навсегда останется в наших сердцах!», — выразили соболезнования в администрации Подпорожского района.

Покоиться военнослужащий будет на гражданском кладбище в поселке Важины.

Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

