Советы по безопасному снижению веса к пляжному сезону дал доцент Казанского федерального университета Иван Киясов. По его мнению, главным ориентиром результата должны быть не цифры на весах, а визуальные изменения тела.

По словам специалиста, в комфортном режиме за два месяца можно сбросить 2-7 и более килограммов, однако итог напрямую зависит от исходного состояния человека. Тем, кто уже находится в хорошей форме и хочет лишь немного подсушить тело перед летом, врач посоветовал в первую очередь ориентироваться на отражение в зеркале, а не на показатели весов.

Киясов отметил, что основой такой работы должен стать правильный ритм жизни. В него входят полноценный сон, регулярное питание и общая физическая активность. Тем, кто хочет получить более спортивный силуэт, он рекомендовал добавить к этому постоянные тренировки.

Отдельное внимание специалист посоветовал уделить питанию. По его словам, важно пить достаточно воды, сократить избыток соли и сахара, а также соблюдать баланс белков и клетчатки. Рацион при этом должен оставаться максимально естественным, а блюда – не только полезными, но и вкусными.

Как подчеркнул эксперт, за общий ритм жизни отвечает сам человек, тогда как нутрициолог или диетолог могут помочь только с более точной корректировкой меню.