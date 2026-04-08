Ученый напомнил, как похудеть к лету безопасно

Ученый напомнил, как похудеть к лету безопасно

Фото: Freepik.

Советы по безопасному снижению веса к пляжному сезону дал доцент Казанского федерального университета Иван Киясов. По его мнению, главным ориентиром результата должны быть не цифры на весах, а визуальные изменения тела.

По словам специалиста, в комфортном режиме за два месяца можно сбросить 2-7 и более килограммов, однако итог напрямую зависит от исходного состояния человека. Тем, кто уже находится в хорошей форме и хочет лишь немного подсушить тело перед летом, врач посоветовал в первую очередь ориентироваться на отражение в зеркале, а не на показатели весов.

Киясов отметил, что основой такой работы должен стать правильный ритм жизни. В него входят полноценный сон, регулярное питание и общая физическая активность. Тем, кто хочет получить более спортивный силуэт, он рекомендовал добавить к этому постоянные тренировки.

Отдельное внимание специалист посоветовал уделить питанию. По его словам, важно пить достаточно воды, сократить избыток соли и сахара, а также соблюдать баланс белков и клетчатки. Рацион при этом должен оставаться максимально естественным, а блюда – не только полезными, но и вкусными.

Как подчеркнул эксперт, за общий ритм жизни отвечает сам человек, тогда как нутрициолог или диетолог могут помочь только с более точной корректировкой меню.

Новости Социум Главное

Александр Дрозденко и Сергей Яхнюк обсудили подготовку Ленобласти к весенним полевым работам

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Яхнюком.

Александр Дрозденко и Сергей Яхнюк обсудили подготовку Ленобласти к весенним полевым работам
Фото: Александр Дрозденко

На встрече обсуждалась подготовка к весенним полевым работам. Были затронуты вопросы льготного кредитования аграриев и выплат на сезонные работы из федерального и областного бюджетов. Губернатор отметил, что кредиты для аграриев уже выдаются, а из бюджета в апреле планируют довести до них почти 2 млрд рублей. Также обсуждается обеспечение семенами, удобрениями и ГСМ.

«Сергей Васильевич как никто другой знает: как сезон начнешь, так год и прокормит. Мы всегда рассчитываем на его поддержку в Госдуме. Защищает интересы аграриев и родной Ленинградской области. С такими людьми за будущее спокойно», - отметил Александр Дрозденко.

Дрозденко Яхнюк Ленобласть полевые работы весенне-полевые работы

