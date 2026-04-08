Стали известны лучшие школьные столовые в Ленобласти

Итоги ежегодного конкурса «Лучшая школьная столовая Ленинградской области» подвели в Выборге. Победителем среди городских учреждений признали Инженерную школу Тосно Тосненского района, а среди сельских – Пудостьскую школу Гатчинского округа.

Фото: Комитет по образованию

Лауреатами конкурса стали Подпорожская школа № 1 имени А. С. Пушкина и Гарболовская школа имени Героя-пограничника А. И. Коробицына.

В номинации «Лучший школьный повар» победу одержала Татьяна Вихренко из Всеволожского центра питания «Здоровое детство». Лауреатом признали Наталью Емельянову из школы № 1 Тосно.

Победители регионального этапа представят Ленинградскую область на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Краснодаре в 2026 году.

Вам будет интересно
Строительство газораспределительных сетей завершилось в шести деревнях Сланцевского района
Фото: Freepik. Строительство газораспределительных сетей завершили в шести деревнях Сланцевского района. Возможность подключиться к сетевому газу посл...
08.04.2026
113

Видео: ФСБ предотвратила передачу за рубеж комплектующих для ремонта подлодок в Петербурге

Сотрудники ФСБ и транспортной полиции пресекли попытку незаконно передать представителю иностранного государства комплектующие для ремонта дизельного двигателя, который входит в состав дизель-генератора – главной энергетической установки дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка».

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, противоправную деятельность гражданина РФ выявили сотрудники ведомства совместно с Санкт-Петербургским линейным отделом МВД России на водном транспорте.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 189 УК РФ о незаконном экспорте из России или передаче товаров, технологий, вооружения или военной техники.

Мужчину, которого считают причастным к организации этой схемы, задержали в Санкт-Петербурге и заключили под стражу. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Вам будет интересно
В Пулково задержали маму с сыном за то, что у них было слишком много денег. Им грозит до 2 лет
В аэропорту Пулково таможенники задержали женщину с сыном, которые пытались улететь в Сербию с незадекларированной крупной суммой наличных. Фото: прес...
05.09.2025
5657

Теги

Ленинградская область фсб Санкт-Петербург

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась
В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась

09:08 07.04.2026

