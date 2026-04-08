Сотрудники ФСБ и транспортной полиции пресекли попытку незаконно передать представителю иностранного государства комплектующие для ремонта дизельного двигателя, который входит в состав дизель-генератора – главной энергетической установки дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка».

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, противоправную деятельность гражданина РФ выявили сотрудники ведомства совместно с Санкт-Петербургским линейным отделом МВД России на водном транспорте.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 189 УК РФ о незаконном экспорте из России или передаче товаров, технологий, вооружения или военной техники.

Мужчину, которого считают причастным к организации этой схемы, задержали в Санкт-Петербурге и заключили под стражу. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.