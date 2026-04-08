Итоги ежегодного конкурса «Лучшая школьная столовая Ленинградской области» подвели в Выборге. Победителем среди городских учреждений признали Инженерную школу Тосно Тосненского района, а среди сельских – Пудостьскую школу Гатчинского округа.
Лауреатами конкурса стали Подпорожская школа № 1 имени А. С. Пушкина и Гарболовская школа имени Героя-пограничника А. И. Коробицына.
В номинации «Лучший школьный повар» победу одержала Татьяна Вихренко из Всеволожского центра питания «Здоровое детство». Лауреатом признали Наталью Емельянову из школы № 1 Тосно.
Победители регионального этапа представят Ленинградскую область на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Краснодаре в 2026 году.