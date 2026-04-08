Резкого роста цен на яйца и другие пасхальные товары перед Пасхой в федеральных торговых сетях Санкт-Петербурга не ожидают, а сама пасхальная корзина в этом году оказалась дешевле, чем год назад. Об этом сообщает «АБН24».

На начало апреля минимальная цена десятка яиц категории С1 или С2 составляет 85 рублей, что на 2,7 % ниже уровня прошлого года. Крупные торговые сети заблаговременно сформировали необходимые запасы с учетом сезонного спроса.

В АКОРТ подсчитали, что набор продуктов для классического кулича в крупных сетях сейчас стоит на 9 % меньше, чем годом ранее. Снижение затронуло основные ингредиенты, а заметнее всего подешевело сливочное масло.

В Санкт-Петербурге цены на пасхальные товары, по оценке ассоциации, остаются на среднем по стране уровне. Готовый кулич в магазинах города можно купить от 40 рублей.