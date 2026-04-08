Глава Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о создании нового памятника природы регионального значения в Кировском районе — «Петровщинская лиственничная роща».

Роща площадью 90 га расположена у деревни Петровщина и считается «младшей сестрой» знаменитой Линдуловской рощи. Здесь будут охранять лиственницы в возрасте 150-160 лет, остепненные луга на карболитоземах, занесённые в Красную книгу северные орхидеи, Лисицын водопад и Дамонтов родник. Рядом — родник-водопад и уже существующий памятник природы «Каньон реки Лава».

«Поручил комитету по природным ресурсам разработать экотропу к новой заповедной территории. Одна их ключевых задач национального проекта «Экологическое благополучие» — создание новых охраняемых территорий и развитие экотуризма», - отметил глава 47 региона.

Количество обустроенных, снабжённых инфраструктурой экомаршрутов в 47 регионе уже достигло 53, но в ближайшее время их станет еще больше. Суммарная длина экомаршрутов на 2025 год составляет более 430 километров.