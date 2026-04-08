Видео: ФСБ предотвратила передачу за рубеж комплектующих для ремонта подлодок в Петербурге

Видео: ФСБ предотвратила передачу за рубеж комплектующих для ремонта подлодок в Петербурге

Сотрудники ФСБ и транспортной полиции пресекли попытку незаконно передать представителю иностранного государства комплектующие для ремонта дизельного двигателя, который входит в состав дизель-генератора – главной энергетической установки дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка».

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, противоправную деятельность гражданина РФ выявили сотрудники ведомства совместно с Санкт-Петербургским линейным отделом МВД России на водном транспорте.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 189 УК РФ о незаконном экспорте из России или передаче товаров, технологий, вооружения или военной техники.

Мужчину, которого считают причастным к организации этой схемы, задержали в Санкт-Петербурге и заключили под стражу. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Новости

В Ленобласти появится новый памятник природы регионального значения

Глава Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о создании нового памятника природы регионального значения в Кировском районе — «Петровщинская лиственничная роща».

В Ленобласти появится новый памятник природы регионального значения
Фото: Александр Дрозденко vk

Роща площадью 90 га расположена у деревни Петровщина и считается «младшей сестрой» знаменитой Линдуловской рощи. Здесь будут охранять лиственницы в возрасте 150-160 лет, остепненные луга на карболитоземах, занесённые в Красную книгу северные орхидеи, Лисицын водопад и Дамонтов родник. Рядом — родник-водопад и уже существующий памятник природы «Каньон реки Лава».

«Поручил комитету по природным ресурсам разработать экотропу к новой заповедной территории. Одна их ключевых задач национального проекта «Экологическое благополучие» — создание новых охраняемых территорий и развитие экотуризма», - отметил глава 47 региона.

Количество обустроенных, снабжённых инфраструктурой экомаршрутов в 47 регионе уже достигло 53, но в ближайшее время их станет еще больше. Суммарная длина экомаршрутов на 2025 год составляет более 430 километров. Ознакомится со всеми ООПТ Ленобласти можно на сайте. Также там представлена подробная информация о каждой ООПТ, об экологических маршрутах, проходящих по этим территориям, уникальные фотографии, видео и публикации, посвященные природе Ленинградской области.

