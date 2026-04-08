weather 0.4°
$ 78.30
91.56

Более 100 тысяч подростков в России сдают аккаунты в Telegram мошенникам

Новости Происшествия

Более 100 тысяч подростков в России сдают аккаунты в Telegram мошенникам

Более 100 тысяч подростков в России вовлечены в схемы со сдачей в аренду аккаунтов в Telegram, которые используют в работе мошеннических колл-центров. Об этом ТАСС сообщил первый замначальника УБК МВД России Сергей Калинин.

Калинин отметил, что уже фиксируется массовое вовлечение несовершеннолетних в схему сдачи собственных аккаунтов в аренду. Только в Telegram насчитывается около 2,5 тыс. подобных каналов, в которые втянуто более 100 тыс. подростков.

Он добавил, что таким образом подростки становятся соучастниками преступлений, обеспечивая инфраструктуру для работы кол-центров. Последствия для подростков фатальны: судимость практически ставит крест на будущей карьере и жизни.

Сергей Калинин призвал усилить профилактику по предотвращению подобной деятельности.

Теги

мошенники telegram подростки
Новости Социум Главное

Песков: специалисты занимаются нормализацией работы интернета в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в стране фиксируются перебои с интернетом, однако профильные службы уже занимаются стабилизацией ситуации.

Фото: freepik

«Мы как пользователи можем констатировать, что перебои со связью с интернетом продолжаются, работает он нестабильно. Но мы знаем, что наши соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета», — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что окончательные выводы о качестве работы сетей и связи должны делать специалисты.

Теги

песков интернет Сбои

Популярное

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться