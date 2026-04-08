Более 100 тысяч подростков в России вовлечены в схемы со сдачей в аренду аккаунтов в Telegram, которые используют в работе мошеннических колл-центров. Об этом ТАСС сообщил первый замначальника УБК МВД России Сергей Калинин.

Калинин отметил, что уже фиксируется массовое вовлечение несовершеннолетних в схему сдачи собственных аккаунтов в аренду. Только в Telegram насчитывается около 2,5 тыс. подобных каналов, в которые втянуто более 100 тыс. подростков.

Он добавил, что таким образом подростки становятся соучастниками преступлений, обеспечивая инфраструктуру для работы кол-центров. Последствия для подростков фатальны: судимость практически ставит крест на будущей карьере и жизни.

Сергей Калинин призвал усилить профилактику по предотвращению подобной деятельности.