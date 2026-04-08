Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

С 1 мая 2026 года в российских супермаркетах изменится ассортимент из-за новых требований техрегламентов, санитарных норм и маркировки. Некоторые товары могут исчезнуть из открытой продажи или перейти в специализированные точки с усиленным контролем.

Под запрет или жесткий контроль попадут:

  • БАДы и спортивное питание с веществами, которые ранее не требовали регистрации как лекарства;

  • псевдомедицинские приборы и тест-системы без сертификации;

  • химические средства (очистители, растворители, аэрозоли), для которых потребуется новая упаковка, маркировка или особые условия продажи;

  • «серая» одежда, обувь, косметика и бытовая техника без оформленных кодов.

Однако для большинства покупателей изменения будут незаметны: продукты, массовая бытовая химия, гигиенические товары и детские товары останутся в продаже, пишет Life.

Более 100 тысяч подростков в России сдают аккаунты в Telegram мошенникам

Более 100 тысяч подростков в России вовлечены в схемы со сдачей в аренду аккаунтов в Telegram, которые используют в работе мошеннических колл-центров. Об этом ТАСС сообщил первый замначальника УБК МВД России Сергей Калинин.

Калинин отметил, что уже фиксируется массовое вовлечение несовершеннолетних в схему сдачи собственных аккаунтов в аренду. Только в Telegram насчитывается около 2,5 тыс. подобных каналов, в которые втянуто более 100 тыс. подростков.

Он добавил, что таким образом подростки становятся соучастниками преступлений, обеспечивая инфраструктуру для работы кол-центров. Последствия для подростков фатальны: судимость практически ставит крест на будущей карьере и жизни.

Сергей Калинин призвал усилить профилактику по предотвращению подобной деятельности.

