С 1 мая 2026 года в российских супермаркетах изменится ассортимент из-за новых требований техрегламентов, санитарных норм и маркировки. Некоторые товары могут исчезнуть из открытой продажи или перейти в специализированные точки с усиленным контролем.
Под запрет или жесткий контроль попадут:
- БАДы и спортивное питание с веществами, которые ранее не требовали регистрации как лекарства;
- псевдомедицинские приборы и тест-системы без сертификации;
- химические средства (очистители, растворители, аэрозоли), для которых потребуется новая упаковка, маркировка или особые условия продажи;
- «серая» одежда, обувь, косметика и бытовая техника без оформленных кодов.
Однако для большинства покупателей изменения будут незаметны: продукты, массовая бытовая химия, гигиенические товары и детские товары останутся в продаже, пишет Life.