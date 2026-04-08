Сергей Перминов о перемирии между США и Ираном: «Стороны находятся в начале пути к соглашению»

США и Иран заключили перемирие сроком на две недели. Иранские власти перечислили 10 требований Вашингтону, которые Трамп считает «рабочей основой для переговоров».

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал, считает ли он, что Тегеран победил, показав, как можно побеждать мировые державы.

«Обстановка в зоне конфликта в последнее время серьезно накалилась. США и Израиль расширили список целей для нанесения ударов. В их число попали уже невоенные объекты, что ухудшило гуманитарную ситуацию в регионе. То, что стороны все-таки воспользовались дипломатией и пришли к тому, чтобы установить перемирие, можно только приветствовать», – сказал Сергей Перминов

Сенатор считает, что в этом значительную роль сыграла устойчивость Тегерана, который продолжает защищаться в очень непростых условиях. Цена военных решений для Вашингтона продолжает возрастать, что не могут не учитывать в США. Оппозиция в лице демократов использует ситуацию для улучшения своих позиций. 

«Стороны находятся в начале пути к соглашению, он тоже, очевидно, будет тернистым, если они продолжат по нему следовать. Для завершения конфликта нужна недюжинная политическая воля сторон. Что касается Израиля, то он вряд ли будет подвергнут остракизму мировым сообществом. Однако доверие к нему, в первую очередь на Ближнем Востоке, серьезно подорвано», – сказал Сергей Перминов

Вам будет интересно
Сергей Перминов: В России выстроена избирательная система, способная гарантировать легитимное волеизъявление народа
Владимир Путин на встрече с ЦИК заявил о необходимости проведения конкурентных и демократических выборов и о том, что любые попытки дестабилизировать...
03.04.2026
217

Петербургские депутаты разрешили тратить семейный капитал на окна и двери для дач в городе и Ленобласти

Депутаты ЗакСа Петербурга на заседании 8 апреля разрешили покупку, доставку и установку окон и дверей для дачных домов оплачивать за счет средств регионального семейного капитала. Законопроект о расширении программы парламентарии единогласно приняли в первом чтении, сообщает Neva.Today.

Как сообщили в пресс-службе городского парламента, новые правила распространяются не только на дачные дома в Санкт-Петербурге, но и в Ленинградской области.

Размер регионального семейного капитала в Санкт-Петербурге сейчас составляет 224,5 тыс. рублей. Право на него имеют многодетные семьи. По состоянию на апрель 2026 года в городе проживают 63 тыс. семей, в которых растут 3 и более детей.

Ранее петербургские депутаты уже разрешили направлять средства семейного капитала на газификацию частных домов, строительство и ремонт таунхаусов, ДМС и платные медицинские услуги для детей, а также на профессиональное обучение и переподготовку родителей.

Вам будет интересно
Закон о содержании собак подписали в Петербурге. Что запретили хозяевам питомцев?
Фото: Freepik. В Санкт-Петербурге 10 ноября подписали закон о содержании домашних животных, сообщает Neva.Today. Согласно документу, хозяева соба...
11.11.2025
3797

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась
В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась

09:08 07.04.2026

