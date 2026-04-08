АНО «Новые Проекты» при поддержке гранта губернатора Ленобласти запускает проект Кадры в кадре — о реальной жизни системообразующих предприятий Ленобласти.

В цикле видеороликов будут раскрыты рабочие процессы, технологическое оснащение, кадровая политика, социальные условия и перспективы профессионального роста на предприятиях в Ленобласти.

«Закулисье» ленинградских заводов и фабрик покажет, где можно построить карьеру, не уезжая из родного района. А главное — как сегодня выглядит современный промышленный сектор и что он может предложить молодым кадрам, - отметили организаторы проекта.

В первом сезоне — 10 предприятий: «Любимый край», «Сясьстройский хлебокомбинат», «Приматек», «Флэксо», «Пит Продукт», «Миаком», «Айкон Тайерс», «Артекс», КФК Алексеев А.С., «Петербургское стекло». За выходом новых выпусков можно следить в группе ВК.

В 2025 году Ленобласть уже поддержала грантами губернатора 177 социальных проектов. Еще 64 проекта получили поддержку в федеральных фондах. В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут.

