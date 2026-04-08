Главная / Новости / Неизвестные отравили газом более 60 попугаев в контактном зоопарке в Кудрово

Новости Происшествия

Неизвестные отравили газом более 60 попугаев в контактном зоопарке в Кудрово

В контактном зоопарке, расположенном на проспекте Строителей в Кудрово, погибли 60 попугаев, в том числе один какаду.

Инцидент произошел накануне около двух часов дня. Пострадали и две сотрудницы зоопарка, их госпитализировали с диагнозом «отравление неизвестным веществом», пишет издание 47news.

По словам владельца зоопарка Павла Германова, предположительно, в помещение мог быть запущен газ или жидкость. Всего в зоопарке было 75 птиц. Сотрудники вытаскивали пострадавших птиц на улицу или на ресепшн, чтобы они могли получить доступ к свежему воздуху. Ущерб оценивается в более чем в миллион рублей.

Вам будет интересно
На начальника миграционного отдела в Петербурге завели уголовное дело о взятке на 16 млн рублей
Сотрудник полиции получал взятки за покровительство миграционным нарушениям в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга и стал фигурантом уголовного дела. Р...
01.04.2026
403

Контактный зоопарк в Кудрово работал с весны 2024 года, и его деятельность лицензирована центральным аппаратом Россельхознадзора. Владелец зоопарка подозревает в случившемся конкурентов, работающих без лицензии.

О произошедшем сообщено в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

отравление Кудрово птицы Ленобласть
Для души Новости Главное

В мае в европейскую часть России вернутся заморозки

В первой половине мая в европейскую часть России вернутся заморозки, сообщила доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов.

В первой половине мая в европейскую часть России вернутся заморозки
Фото: Freepik.

Ученый подчеркнул, что это нормальное явление для последнего месяца весны. Обычно температура опускается ниже нуля только ночью, а в светлое время суток воздух прогревается до положительных значений.

«Это, как говорят в народе, «черемуховые» холода, как правило, совпадающие с цветением черемухи в первой-второй декаде мая. Они обязательно будут», — подчеркнул Любов.

Фенолог также отметил, что в средней полосе России не бывает постоянного потепления — после первых теплых дней могут наступить более холодные. Однако с каждой повторяющейся волной похолодания интенсивность снижается, и к июню холодные периоды должны сойти на нет.

Вам будет интересно
Ночью заморозки, днем не больше +5°С: холодная неделя ждет жителей Петербурга и Ленобласти
Синоптик Колесов предупредил о похолодании в агломерации вплоть до конца рабочей недели. Фото: freepik На этой неделе определять погоду в Петербурге и...
06.04.2026
266

май заморозки Россия

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась
В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась

09:08 07.04.2026

