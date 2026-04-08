В контактном зоопарке, расположенном на проспекте Строителей в Кудрово, погибли 60 попугаев, в том числе один какаду.

Инцидент произошел накануне около двух часов дня. Пострадали и две сотрудницы зоопарка, их госпитализировали с диагнозом «отравление неизвестным веществом», пишет издание 47news.

По словам владельца зоопарка Павла Германова, предположительно, в помещение мог быть запущен газ или жидкость. Всего в зоопарке было 75 птиц. Сотрудники вытаскивали пострадавших птиц на улицу или на ресепшн, чтобы они могли получить доступ к свежему воздуху. Ущерб оценивается в более чем в миллион рублей.

Контактный зоопарк в Кудрово работал с весны 2024 года, и его деятельность лицензирована центральным аппаратом Россельхознадзора. Владелец зоопарка подозревает в случившемся конкурентов, работающих без лицензии.

О произошедшем сообщено в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.