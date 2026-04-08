Первый замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

По словам Сергея Бебенина, участие в процедуре является для него осознанным шагом и отражает ответственность перед жителями области.

«Для меня это не формальность, а осознанный шаг и прямая ответственность перед жителями Ленинградской области. В нашем регионе реализуется целый комплекс мер поддержки: особое внимание уделяется семьям с детьми, ветеранам и, конечно, участникам специальной военной операции и их близким, это важная составляющая Народной программы «Единой России». Мы должны усилить эту работу. Я иду на предварительное голосование, чтобы лично подтвердить свою готовность продолжать отстаивать интересы Ленинградской области», — отметил он.

Бебенин уверен, что электронный формат голосования позволит сделать процедуру более удобной и прозрачной. В завершение парламентарий призвал жителей региона и коллег быть активными.

«Нам нужна сильная, профессиональная команда, способная решать ключевые задачи развития области!», - резюмировал Сергей Бебенин.