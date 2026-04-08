Сергей Бебенин подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»

Сергей Бебенин подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»

Первый замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

По словам Сергея Бебенина, участие в процедуре является для него осознанным шагом и отражает ответственность перед жителями области.

«Для меня это не формальность, а осознанный шаг и прямая ответственность перед жителями Ленинградской области. В нашем регионе реализуется целый комплекс мер поддержки: особое внимание уделяется семьям с детьми, ветеранам и, конечно, участникам специальной военной операции и их близким, это важная составляющая Народной программы «Единой России». Мы должны усилить эту работу. Я иду на предварительное голосование, чтобы лично подтвердить свою готовность продолжать отстаивать интересы Ленинградской области», — отметил он.

Бебенин уверен, что электронный формат голосования позволит сделать процедуру более удобной и прозрачной. В завершение парламентарий призвал жителей региона и коллег быть активными.

«Нам нужна сильная, профессиональная команда, способная решать ключевые задачи развития области!», - резюмировал Сергей Бебенин.

В мае в европейскую часть России вернутся заморозки

В первой половине мая в европейскую часть России вернутся заморозки, сообщила доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов.

Ученый подчеркнул, что это нормальное явление для последнего месяца весны. Обычно температура опускается ниже нуля только ночью, а в светлое время суток воздух прогревается до положительных значений.

«Это, как говорят в народе, «черемуховые» холода, как правило, совпадающие с цветением черемухи в первой-второй декаде мая. Они обязательно будут», — подчеркнул Любов.

Фенолог также отметил, что в средней полосе России не бывает постоянного потепления — после первых теплых дней могут наступить более холодные. Однако с каждой повторяющейся волной похолодания интенсивность снижается, и к июню холодные периоды должны сойти на нет.

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
