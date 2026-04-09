Несколько специализированных площадок для выгула собак планируют обустроить в Кудрово по поручению главы Заневского городского поселения Вячеслава Кондратьева. Решение приняли на фоне необходимости сохранить благоустройство парка Оккервиль, который считается одной из главных рекреационных зон города.

Как пояснили в администрации, в развитие этой территории уже вложили значительные ресурсы, поэтому теперь власти хотят обеспечить ее сохранность. Первая площадка должна появиться уже в этом году рядом с парком на участке площадью около 600 кв. м. Там собираются сделать ограждение, зону для выгула и игровые элементы для собак.

В дальнейшем в Кудрово намерены создать еще как минимум две такие площадки. Дополнительно рассматриваются и другие места для их размещения, в том числе рядом с парком «Косая Гора» и у пруда между улицей Областной и проспектом Строителей.

Одновременно с этим в парке Оккервиль введут ограничения, выгул и тренировки собак на газонах запретят. Власти объясняют это тем, что бесконтрольные прогулки животных приводят к повреждению зеленых насаждений.

В администрации рассчитывают, что развитие такой инфраструктуры позволит сохранить баланс между интересами владельцев собак и состоянием общественных пространств.