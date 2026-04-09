Главная / Новости / Специальные площадки для выгула собак обустроят в Кудрово

Новости Социум

Специальные площадки для выгула собак обустроят в Кудрово

собака
Фото: Freepik.

Несколько специализированных площадок для выгула собак планируют обустроить в Кудрово по поручению главы Заневского городского поселения Вячеслава Кондратьева. Решение приняли на фоне необходимости сохранить благоустройство парка Оккервиль, который считается одной из главных рекреационных зон города.

Как пояснили в администрации, в развитие этой территории уже вложили значительные ресурсы, поэтому теперь власти хотят обеспечить ее сохранность. Первая площадка должна появиться уже в этом году рядом с парком на участке площадью около 600 кв. м. Там собираются сделать ограждение, зону для выгула и игровые элементы для собак.

В дальнейшем в Кудрово намерены создать еще как минимум две такие площадки. Дополнительно рассматриваются и другие места для их размещения, в том числе рядом с парком «Косая Гора» и у пруда между улицей Областной и проспектом Строителей.

Одновременно с этим в парке Оккервиль введут ограничения, выгул и тренировки собак на газонах запретят. Власти объясняют это тем, что бесконтрольные прогулки животных приводят к повреждению зеленых насаждений.

В администрации рассчитывают, что развитие такой инфраструктуры позволит сохранить баланс между интересами владельцев собак и состоянием общественных пространств.

Выгул собак Кудрово Ленинградская область
Новости Социум Главное

В Ленинградской области 9 апреля ограничат движение на ряде трасс

В Ленобласть 9 апреля вводятся временные ограничения движения на федеральных автодорогах, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В Ленинградской области 9 апреля ограничат движение на ряде трасс - Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и требов
Фото: freepik

В частности, на трассе Р-21 «Кола» на различных участках с 08:00 до 19:00 будет действовать ограничение скорости. Здесь запланированы мойка и очистка дорожной инфраструктуры, ямочный ремонт, а также замена барьерных ограждений.

На магистрали М-10 «Россия» ограничения введут на участке км 593–674 в обоих направлениях с 08:00 до 19:00 из-за работ по обслуживанию дорожных знаков и уборке. Аналогичные меры коснутся дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», где с 08:00 до 17:00 и до 19:00 будут проводить уборку и ремонтные работы, а также трассы А-114 «Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола» — здесь ограничения продлятся с 08:00 до 19:00.

На трассе А-180 «Нарва» запланированы работы по очистке покрытия, мойке мостов и обслуживанию дорожной инфраструктуры. Ограничения будут действовать с 08:00 до 20:00 в зависимости от участка. На трассе А-181 «Скандинавия» с 08:00 до 20:00 запланированы очистка покрытия, ремонт люков, мойка шумозащитных экранов и устранение деформаций дорожного полотна.

Кроме того, ограничения введут на подъезде к МАПП «Светогорск», на дороге «Магистральная», а также на трассе А-121 «Сортавала», где будут убирать мусор, очищать разделительные полосы и проводить обслуживание мостовых сооружений. На автодороге Р-23 также запланированы работы по очистке и мойке разделительных полос и пешеходных зон, из-за чего движение частично ограничат.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

ограничено движение Ленобласть дороги

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
20:02 01.04.2026

В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась
09:08 07.04.2026

