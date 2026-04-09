Болельщики петербургского «Зенита» забросали пластиковыми бутылками футболистов московского «Спартака» после матча полуфинала Пути регионов Кубка России в Санкт-Петербурге. Одна из бутылок попала в голову форварду Манфреду Угальде.

Как сообщает «РБ Спорт», это произошло сразу после серии пенальти, когда игроки «Спартака» начали праздновать победу на поле. В этот момент с трибун в их сторону полетели посторонние предметы.

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти победу со счетом 7:6 одержал московский клуб.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Зенит» завершил борьбу за титул.