Болельщики «Зенита» забросали футболистов «Спартака» бутылками после матча

Болельщики «Зенита» забросали футболистов «Спартака» бутылками после матча

Болельщики петербургского «Зенита» забросали пластиковыми бутылками футболистов московского «Спартака» после матча полуфинала Пути регионов Кубка России в Санкт-Петербурге. Одна из бутылок попала в голову форварду Манфреду Угальде.

Как сообщает «РБ Спорт», это произошло сразу после серии пенальти, когда игроки «Спартака» начали праздновать победу на поле. В этот момент с трибун в их сторону полетели посторонние предметы.

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти победу со счетом 7:6 одержал московский клуб.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Зенит» завершил борьбу за титул.

В Ленинградской области 9 апреля ограничат движение на ряде трасс

В Ленобласть 9 апреля вводятся временные ограничения движения на федеральных автодорогах, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В частности, на трассе Р-21 «Кола» на различных участках с 08:00 до 19:00 будет действовать ограничение скорости. Здесь запланированы мойка и очистка дорожной инфраструктуры, ямочный ремонт, а также замена барьерных ограждений.

На магистрали М-10 «Россия» ограничения введут на участке км 593–674 в обоих направлениях с 08:00 до 19:00 из-за работ по обслуживанию дорожных знаков и уборке. Аналогичные меры коснутся дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», где с 08:00 до 17:00 и до 19:00 будут проводить уборку и ремонтные работы, а также трассы А-114 «Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола» — здесь ограничения продлятся с 08:00 до 19:00.

На трассе А-180 «Нарва» запланированы работы по очистке покрытия, мойке мостов и обслуживанию дорожной инфраструктуры. Ограничения будут действовать с 08:00 до 20:00 в зависимости от участка. На трассе А-181 «Скандинавия» с 08:00 до 20:00 запланированы очистка покрытия, ремонт люков, мойка шумозащитных экранов и устранение деформаций дорожного полотна.

Кроме того, ограничения введут на подъезде к МАПП «Светогорск», на дороге «Магистральная», а также на трассе А-121 «Сортавала», где будут убирать мусор, очищать разделительные полосы и проводить обслуживание мостовых сооружений. На автодороге Р-23 также запланированы работы по очистке и мойке разделительных полос и пешеходных зон, из-за чего движение частично ограничат.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

