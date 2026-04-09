Расследование уголовного дела о неоднократном получении взяток завершили в отношении трех бывших должностных лиц МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, в Тосненском районе с 2018 по 2023 год фигуранты брали деньги за успешную сдачу практического экзамена на право управления автомобилем и за вознаграждение не проверяли реальные навыки начинающих водителей.

Суммы взяток, как установило следствие, составляли от 15 тыс. до 60 тыс. рублей. Деньги сотрудники МРЭО ГИБДД получали через посредников. Всего в деле насчитали 19 преступных эпизодов.

Во время расследования следователи провели около 130 следственных действий и допросили 60 свидетелей. На имущество обвиняемых наложили арест на сумму более 1,6 млн рублей. Материалы с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд.