Троих бывших сотрудников ГИБДД будут судить за взятки в Тосненском районе

Расследование уголовного дела о неоднократном получении взяток завершили в отношении трех бывших должностных лиц МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, в Тосненском районе с 2018 по 2023 год фигуранты брали деньги за успешную сдачу практического экзамена на право управления автомобилем и за вознаграждение не проверяли реальные навыки начинающих водителей.

Суммы взяток, как установило следствие, составляли от 15 тыс. до 60 тыс. рублей. Деньги сотрудники МРЭО ГИБДД получали через посредников. Всего в деле насчитали 19 преступных эпизодов.

Во время расследования следователи провели около 130 следственных действий и допросили 60 свидетелей. На имущество обвиняемых наложили арест на сумму более 1,6 млн рублей. Материалы с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд.

Вам будет интересно
Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
Фото: pxhere На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
19.01.2026
1194

Новости Социум Главное

В Ленинградской области 9 апреля ограничат движение на ряде трасс

В Ленобласть 9 апреля вводятся временные ограничения движения на федеральных автодорогах, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В частности, на трассе Р-21 «Кола» на различных участках с 08:00 до 19:00 будет действовать ограничение скорости. Здесь запланированы мойка и очистка дорожной инфраструктуры, ямочный ремонт, а также замена барьерных ограждений.

На магистрали М-10 «Россия» ограничения введут на участке км 593–674 в обоих направлениях с 08:00 до 19:00 из-за работ по обслуживанию дорожных знаков и уборке. Аналогичные меры коснутся дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», где с 08:00 до 17:00 и до 19:00 будут проводить уборку и ремонтные работы, а также трассы А-114 «Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола» — здесь ограничения продлятся с 08:00 до 19:00.

На трассе А-180 «Нарва» запланированы работы по очистке покрытия, мойке мостов и обслуживанию дорожной инфраструктуры. Ограничения будут действовать с 08:00 до 20:00 в зависимости от участка. На трассе А-181 «Скандинавия» с 08:00 до 20:00 запланированы очистка покрытия, ремонт люков, мойка шумозащитных экранов и устранение деформаций дорожного полотна.

Вам будет интересно
Крестный ход ограничит движение во Всеволожске
12 апреля во Всеволожске будет ограничено движение транспорта из-за проведения крестного хода. Фото: freepik Ограничения затронут Колтушское шоссе (от...
08.04.2026
166

Кроме того, ограничения введут на подъезде к МАПП «Светогорск», на дороге «Магистральная», а также на трассе А-121 «Сортавала», где будут убирать мусор, очищать разделительные полосы и проводить обслуживание мостовых сооружений. На автодороге Р-23 также запланированы работы по очистке и мойке разделительных полос и пешеходных зон, из-за чего движение частично ограничат.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась
В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась

09:08 07.04.2026

