weather -0°
$ 78.30
91.56

Завалившие ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно получить рабочую профессию в Петербурге

Новости Социум

Завалившие ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно получить рабочую профессию в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 8 апреля приняли в первом чтении законопроект, дающий возможность девятикласснику бесплатно получить рабочую профессию после несданного ОГЭ.

Документ предполагает, что ученики 9-х классов, которые не смогли сдать основной государственный экзамен, смогут пройти обучение за счет города. Новую меру планируют закрепить в городском законе об образовании, сообщает «МК в Питере».

Власти рассчитывают, что такое решение поможет одновременно сократить дефицит кадров и повысить престиж рабочих специальностей. Средства на обучение должен выделить комитет по образованию, а перечень профессий для таких школьников определит Смольный.

В пояснительной записке авторы инициативы указали, что нововведение позволит большому числу молодых людей получить востребованную профессию, найти работу в Санкт-Петербурге, создать семьи и тем самым положительно повлиять на демографическую ситуацию в городе.

Россиянам продолжают усложнять доступ к высшему образованию. Изменены правила приема в университеты
Фото: Freepik. Правила приема абитуриентов на 2026/2027 учебный год скорректировали ведущие российские вузы, изменив перечни вступительных испытаний,...
Теги

ОГЭ Санкт-Петербург
Новости Происшествия Главное

Средства ПВО за ночь сбили 69 украинских БПЛА над Россией

По данным Минобороны, БПЛА сбиты над территориями Курской и Астраханской областей, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что из-за падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в поселке Саук-Дере Крымского района погиб мужчина.

Также обломки упали на территорию предприятия в пригороде Крымска и в селе Молдаванское.  

В хуторе Меккерстук Крымского района БПЛА упал на частный дом, пострадавших нет, но здание сильно повреждено. В Славянске-на-Кубани обломки повредили крышу частного дома, пострадавших нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района ранена женщина.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Краснодара, Волгограда и Геленджика.

Ленобласть на страже: что нужно знать о защите от беспилотников?
Сегодня, 17 июля, в очередной раз была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Как отметил губернатор Александр Дрозд...
17.07.2025
5711

Теги

БПЛА СВО минобороны Россия

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
В России начали применение вакцины от рака
В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась
×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться