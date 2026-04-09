Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 8 апреля приняли в первом чтении законопроект, дающий возможность девятикласснику бесплатно получить рабочую профессию после несданного ОГЭ.

Документ предполагает, что ученики 9-х классов, которые не смогли сдать основной государственный экзамен, смогут пройти обучение за счет города. Новую меру планируют закрепить в городском законе об образовании, сообщает «МК в Питере».

Власти рассчитывают, что такое решение поможет одновременно сократить дефицит кадров и повысить престиж рабочих специальностей. Средства на обучение должен выделить комитет по образованию, а перечень профессий для таких школьников определит Смольный.

В пояснительной записке авторы инициативы указали, что нововведение позволит большому числу молодых людей получить востребованную профессию, найти работу в Санкт-Петербурге, создать семьи и тем самым положительно повлиять на демографическую ситуацию в городе.