Прокуратура Ленинградской области утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере в отношении 60-летнего жителя Санкт-Петербурга.

По версии следствия, фигурант вместе с соучастником организовал кустарную лабораторию в деревне Куровицы Гатчинского округа в период с марта 2022 года по апрель 2025 года.

Мужчины извлекали драгоценные металлы из радиоэлектронного лома. По данным прокуратуры, петербуржцу удалось получить более 550 граммов золота стоимостью не менее 4,5 млн рублей.

На незаконно добытый драгоценный металл следственный орган наложил арест. Расследование уголовного дела завершено, а материалы направлены в Гатчинский суд для рассмотрения по существу.

В отношении предполагаемого соучастника уголовное дело выделили в отдельное производство.