Мужчина организовал лабораторию по извлечению золота из лома в Ленобласти

Новости Происшествия

Мужчина организовал лабораторию по извлечению золота из лома в Ленобласти

Прокуратура Ленинградской области утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере в отношении 60-летнего жителя Санкт-Петербурга.

По версии следствия, фигурант вместе с соучастником организовал кустарную лабораторию в деревне Куровицы Гатчинского округа в период с марта 2022 года по апрель 2025 года.

Мужчины извлекали драгоценные металлы из радиоэлектронного лома. По данным прокуратуры, петербуржцу удалось получить более 550 граммов золота стоимостью не менее 4,5 млн рублей.

На незаконно добытый драгоценный металл следственный орган наложил арест. Расследование уголовного дела завершено, а материалы направлены в Гатчинский суд для рассмотрения по существу.

В отношении предполагаемого соучастника уголовное дело выделили в отдельное производство.

золото Ленинградская область
Петербуржец расстрелял москвича

Стрельбу пластиковыми шариками по прохожему устроил 45-летний житель из окна квартиры на проспекте Римского-Корсакова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Под выстрелы попал 29-летний житель Москвы, получивший ушиб мягких тканей головы и плеча. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили в удовлетворительном состоянии.

Подозреваемого задержали в тот же день. Во время обыска в его квартире изъяли пневматический пистолет и упаковку пластиковых шариков. В отношении петербуржца завели уголовное дело о хулиганстве.

