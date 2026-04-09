Раскрыто убийство 18-летней давности в Лодейном Поле

Новости Происшествия

Раскрыто убийство 18-летней давности в Лодейном Поле

Приговор за убийство знакомого, совершенное почти 18 лет назад, вынесли 53-летнему жителю Лодейного Поля.

Преступление произошло возле сторожевого поста на улице Железнодорожной в Лодейном Поле 3 июня 2008 года. По данным следствия, находившийся в состоянии опьянения Евгений Л. поссорился с 55-летним знакомым на почве внезапно возникших неприязненных отношений и избил его доской, палкой, а также руками и ногами по голове, телу и конечностям.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

После этого фигурант скрылся от следствия, и долгое время убийство оставалось нераскрытым. Работа по делу продолжалась, следователи и криминалисты повторно изучили материалы, провели ряд судебных экспертиз и системный анализ показаний.

Местонахождение обвиняемого позже установили при содействии сотрудников полиции на территории Чагодского района Вологодской области. Мужчину признали виновным и назначили ему 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Вам будет интересно
На почве Украины: житель Ленобласти воткнул ручку в глаз петербуржцу
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Леноб...
21.05.2022
20527

Новости Происшествия

Петербуржец расстрелял москвича

Стрельбу пластиковыми шариками по прохожему устроил 45-летний житель из окна квартиры на проспекте Римского-Корсакова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Под выстрелы попал 29-летний житель Москвы, получивший ушиб мягких тканей головы и плеча. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили в удовлетворительном состоянии.

Подозреваемого задержали в тот же день. Во время обыска в его квартире изъяли пневматический пистолет и упаковку пластиковых шариков. В отношении петербуржца завели уголовное дело о хулиганстве.

Вам будет интересно
Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
Фото: pxhere На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
19.01.2026
1195

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

