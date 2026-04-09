Приговор за убийство знакомого, совершенное почти 18 лет назад, вынесли 53-летнему жителю Лодейного Поля.

Преступление произошло возле сторожевого поста на улице Железнодорожной в Лодейном Поле 3 июня 2008 года. По данным следствия, находившийся в состоянии опьянения Евгений Л. поссорился с 55-летним знакомым на почве внезапно возникших неприязненных отношений и избил его доской, палкой, а также руками и ногами по голове, телу и конечностям.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

После этого фигурант скрылся от следствия, и долгое время убийство оставалось нераскрытым. Работа по делу продолжалась, следователи и криминалисты повторно изучили материалы, провели ряд судебных экспертиз и системный анализ показаний.

Местонахождение обвиняемого позже установили при содействии сотрудников полиции на территории Чагодского района Вологодской области. Мужчину признали виновным и назначили ему 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.