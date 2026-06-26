Во Всеволожском районе Ленобласти обнаружена кабаниха с рекордным количеством поросят - 12.

Обычно у кабанов рождается меньшее число детенышей, а в литературе описаны случаи рождения и до 15 поросят, но выживаемость при таком количестве обычно ниже, ведь у дикой свиньи всего пять пар сосков.

Поросята появились на свет чуть больше месяца назад. Они рождаются зрячими и подвижными, с характерной полосатой окраской, которая помогает им маскироваться в природе.