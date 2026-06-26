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Мать-героиня: в лесу Всеволожского района заметили кабаниху с 12 поросятами

Во Всеволожском районе Ленобласти обнаружена кабаниха с рекордным количеством поросят - 12.

Мать-героиня: в лесу Всеволожского района заметили кабаниху с 12 поросятами - Обычно у кабанов рождается меньшее число детенышей, а в литературе описаны случаи рождения и до 15 п
Фото: Павел Глазков.

Обычно у кабанов рождается меньшее число детенышей, а в литературе описаны случаи рождения и до 15 поросят, но выживаемость при таком количестве обычно ниже, ведь у дикой свиньи всего пять пар сосков.

Поросята появились на свет чуть больше месяца назад. Они рождаются зрячими и подвижными, с характерной полосатой окраской, которая помогает им маскироваться в природе.

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Теги

поросята Всеволожский район кабаниха Ленобласть
Новости Социум

В Ленинградской области появятся шесть новых памятников природы

В Ленинградской области в ближайшие годы шесть природных объектов получат особый охранный статус. Об этом сообщили в комитете по природным ресурсам региона.

В перечень будущих памятников природы регионального значения вошли каньон реки Сума, Гатчинские ключевые болота и известняки, низинное болото к западу от деревни Березняк, природная территория «Ольховка», водопад Падунец и Ландышевка.

В Ленинградской области появятся шесть новых памятников природы - К 2035 году площадь ООПТ в Ленобласти планируется увеличить более чем в два раза, а их общее количес
Фото: комитет по природным ресурсам Ленобласти

Сейчас специалисты комитета совместно с Дирекцией особо охраняемых природных территорий (ООПТ) проводят комплексные научные обследования. Эксперты уточняют границы будущих природоохранных зон, исследуют экосистемы и определяют наиболее ценные природные комплексы.

«Создание новых особо охраняемых природных территорий — это вклад в устойчивое развитие Ленинградской области. Мы сохраняем уникальные природные комплексы, поддерживаем биологическое разнообразие и создаем условия, чтобы жители и будущие поколения могли видеть природу нашего региона такой, какой мы знаем ее сегодня», — отметил председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор.

К 2035 году площадь ООПТ в Ленобласти планируется увеличить более чем в два раза, а их общее количество довести до 94.

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Теги

памятник природы ООПТ Ленобласть

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