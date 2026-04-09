В Доме дружбы Ленобласти представили документальный о герое СВО из Осетии

Документальный фильм Ольги Калединой «Встреча героев СВО» знакомит зрителя с подразделением «Алания». Он создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В Доме дружбы Ленобласти представили документальный о герое СВО из Осетии - Документальный фильм Ольги Калединой «Встреча героев СВО» знакомит зрителя с подразделением "Алания"
«В картине речь в том числе идёт о бойцах-осетинах, которые достойно представляют на полях сражений наш могучий, сильный и многонациональный народ. Ключевой посыл работы — что там, на фронте, все едины, никто не делит боевых товарищей по национальному признаку, и именно в этом наша сила», 
— отметил Константин Патраев, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике. 

Фильм основан на истории двух бойцов, судьбы которых пересеклись в критический момент. Один из них оказался ранен и не мог выбраться из-под миномётного огня. Другой — несмотря на риск — принял решение прийти на помощь. Их связывает бой, спасение и благодарность, без которой невозможно двигаться дальше.

Петербуржец расстрелял москвича

Стрельбу пластиковыми шариками по прохожему устроил 45-летний житель из окна квартиры на проспекте Римского-Корсакова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Петербуржец расстрелял москвича - Стрельбу пластиковыми шариками по прохожему устроил 45-летний житель из окна квартиры на проспекте Р
Под выстрелы попал 29-летний житель Москвы, получивший ушиб мягких тканей головы и плеча. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили в удовлетворительном состоянии.

Подозреваемого задержали в тот же день. Во время обыска в его квартире изъяли пневматический пистолет и упаковку пластиковых шариков. В отношении петербуржца завели уголовное дело о хулиганстве.

